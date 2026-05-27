В Беларуси совершенствуется порядок осуществления функций по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных недееспособными и ограниченно дееспособными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В новой редакции излагаются положение о порядке управления имуществом подопечных и инструкция о порядке взаимодействия государственных органов и организаций при принятии решений о даче согласия на отчуждение или об отказе в отчуждении жилых помещений.

Что касается положения о порядке управления имуществом подопечных, определяется порядок и срок назначения опекуна над имуществом. Если имущество подопечного находится в другой местности, то охрана этого имущества осуществляется по месту его нахождения. Для обеспечения сохранности имущества местный исполком своим решением может назначить опекуна над имуществом. Он назначается в течение месяца со дня получения сведений об имуществе подопечного.

Кроме того, расширяется перечень расходов, которые могут совершать руководители социальных пансионатов за счет средств проживающих в них подопечных. Например, за счет средств подопечных можно будет оплатить ремонт оборудования и предметов, принадлежащих подопечному, услуги мобильной связи, оформить подписки на журналы и газеты, произвести расходы по уплате налогов, сборов, пошлин, оплату ЖКУ в отношении их имущества и др.

Вводится право на возмещение расходов за время пребывания подопечного в «домашнем отпуске» лицу, взявшему на себя обязательство по содержанию подопечного в домашних условиях. В частности, в случае предоставления подопечному, проживающему в социальном пансионате, «домашнего отпуска» сроком более одного месяца, расходы в размере 90% пенсии подопечного возмещаются лицу, у которого он проживает. Выплата будет производиться директором социального пансионата пропорционально сроку временного выбытия подопечного не позднее месячного срока после его возвращения в учреждение.

Также упрощается отчетность для опекуна, попечителя. Исключается обязанность опекуна, попечителя по предоставлению чеков на приобретение продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости, оплаты платежей за счет текущих поступлений подопечных. Опекун, попечитель предоставляет к отчету только документы, подтверждающие расходы, произведенные с предварительного письменного разрешения органа опеки и попечительства (например, от продажи имущества, сдачи в аренду, наем и др.).

В пресс-службе правительства также разъяснили изменения в инструкции о порядке взаимодействия государственных органов и организаций при принятии решений о даче согласия на отчуждение или об отказе в отчуждении жилых помещений. Так, разделены полномочия за подготовку проектов решений местных органов власти о даче согласия на отчуждение или об отказе в отчуждении жилых помещений. Если в жилом помещении проживают несовершеннолетние дети — такие решения оформляются управлениями образования. Если в жилом помещении проживают совершеннолетние лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными, — органами социальной защиты.

Вносятся изменения в положение об органах опеки и попечительства (постановление правительства от 28 октября 1999 года №1676). Распределены функции между ТЦСОН и структурными подразделениями ЖКХ по опеке и попечительству в отношении имущества подопечных. ТЦСОН выявляют, ведут учет имущества, обеспечивают хранение движимого имущества, а также проводят обследования движимого имущества. Структурные подразделения ЖКХ обеспечивают хранение недвижимого имущества и проводят его обследование.

Обследование проводится не реже одного раза в год.

Закреплены полномочия местных исполнительных и распорядительных органов по принятию мер по использованию недвижимого имущества (сдаче внаем, аренду, проведении ремонтных работ, признании жилых помещений непригодными для проживания и др.).

Расширены полномочия структурных подразделений местных органов власти в сфере здравоохранения, определены сроки. На них возложены обязанности по обеспечению прохождения кандидатами в опекуны, попечители медицинского осмотра в течение семи рабочих дней, а при проведении дополнительной диагностики — в течение 15 рабочих дней; информированию управлений по труду, занятости и социальной защите, ТЦСОН об инициировании признания гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным — в течение семи рабочих дней с даты подачи заявления в суд, о выявленных медицинскими работниками фактах неисполнения, ненадлежащего исполнения опекуном, попечителем возложенных на них обязанностей — не позднее двух рабочих дней с даты выявления медицинскими работниками данных фактов.

Корректируется примерное положение о координационном совете по вопросам опеки и попечительства над совершеннолетними лицами (постановление правительства от 24 июня 2020 года №368) в части целей, задач координационного совета и закрепления периодичности проведения заседаний.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.