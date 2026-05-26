В Беларуси сегодня стартует централизованный экзамен (ЦЭ) и централизованное тестирование (ЦТ) в единые сроки, сообщает БЕЛТА.

Сегодня состоится ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей.

ЦЭ в этом году сдадут более 59 тыс. человек, они напишут почти 118,2 тыс. тестов. Испытания в 144 пунктах стартуют одновременно по всей стране в 11.00. «Наиболее востребованными предметами стали русский язык — его выбрали более 48,6 тыс. выпускников, математика — более 19,4 тыс. учащихся, и белорусский язык — тест напишут более 10,4 тыс. человек. Также в топе обществоведение — более 12,6 тыс. зарегистрировавшихся и биология — почти 11,9 тыс. сдающих», — рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.

В Минске на централизованный экзамен зарегистрировано более 14,1 тыс. учащихся. В столице будет работать 12 пунктов ЦЭ и ЦТ.

Участник ЦЭ должен прибыть в пункт проведения, имея при себе пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца, справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность), ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета, калькулятор (только на ЦЭ по химии и физике). Участники ЦЭ, ранее не зарегистрированные или не имеющие при себе документа, удостоверяющего личность, к прохождению ЦЭ не допускаются. Также не допускается к испытаниям участник ЦЭ, прибывший после вскрытия пакета с экзаменационными работами.

Запрещено на испытаниях фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других для выполнения экзаменационной работы, вносить информацию в бланк ответов после окончания времени, отведенного на выполнение экзаменационной работы, иметь при себе средства связи (за исключением абитуриентов, которые используют устройства мобильной связи с программным обеспечением для контроля состояния здоровья), электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы на любом носителе, письменные заметки и иные устройства приема, хранения и передачи информации, записи с содержанием тестовых заданий на любом носителе. Нельзя также выносить из аудиторий и пункта проведения централизованного тестирования экзаменационные материалы, листы для рабочих записей, письменные заметки, записи с содержанием тестовых заданий на любом носителе, фотографировать экзаменационные материалы, разговаривать, обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками ЦЭ, произвольно выходить из аудитории и перемещаться по пункту проведения ЦЭ без сопровождения педагогического работника вне аудитории. Нарушитель удаляется из аудитории. Он сможет пройти ЦЭ по данному учебному предмету в иной срок в августе текущего года.

Участник ЦЭ, не явившийся на испытание либо освобожденный во время его проведения по уважительным причинам, проходит его в резервные дни и (или) иные сроки.

Абитуриенты, которые по уважительным причинам (из-за болезни или по другим, не зависящим от них, но подтвержденным документально, обстоятельствам) не смогли пройти централизованное тестирование в основные дни (согласно графику проведения ЦТ), проходят его в резервные дни по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы для прохождения централизованного тестирования в основные дни. Для этого они должны зарегистрироваться с 8 по 11 июня. Важно помнить, что регистрация для прохождения централизованного тестирования в резервные дни осуществляется самостоятельно в пунктах регистрации, сделать это в электронном виде нельзя.

Информацию о результатах ЦЭ можно будет получить на сайте Республиканского института контроля знаний.