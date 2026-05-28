Заместитель начальника главного управления профессионального образования – начальник управления профессионально‑технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова, сообщила, что в текущем году для абитуриентов колледжей начал работу сайт профобразование, передает БЕЛТА.

Александра Петрова рассказала, что на сайте в доступном режиме абитуриенты и их родители могут ознакомиться с профессиями, специальностями, компетенциями и с учреждениями образования, которые осуществляют прием по этим специальностям.

Информация, размещенная на сайте, полностью соответствует сборникам для поступающих, которые обычно публикуются на официальных ресурсах Министерства образования и Республиканского института профессионального образования.