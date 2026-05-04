В современном мире родительство перестало быть исключительно биологической потребностью или «автоматическим» этапом жизни. Раньше считалось: «родил — значит, родитель». Сегодня мы понимаем, что появление ребенка — это начало долгосрочного социального, психологического и педагогического проекта.
Биологическая функция — это только зачатие, беременность и роды (потенциал).
Родительство как ответственность — это деятельность по уходу, воспитанию, обучению и социализации ребенка (реальность).
- Что такое ответственное родительство?
Ответственное родительство — это интегральное психологическое образование личности, включающее совокупность ценностей, установок, чувств и действий, направленных на благополучие ребенка. Ответственное родительство – это не просто процесс ухода за ребенком, а прежде всего, сбалансированность разных сторон воспитания, регулярное общение с ребенком в условиях современного мира, полного опасностей и соблазнов. Родитель должен:
- быть всегда в курсе того, что происходит в жизни ребенка;
- быть готов не просто слушать ребенка и говорить с ним на важные темы, но и выступать в роли помощника и советчика, вызывать в ребенке ответную реакцию, давать ему возможность обсуждать проблемы и делиться своими переживаниями;
- учить ребенка следовать правилам, установленным обществом, в котором он живет;
- привить ребенку базовые жизненные ценности, такие как семья, культура, научить ребенка ценить свои жизнь и здоровье.
Ответственное родительство, с одной стороны, предполагает предоставление ребенку свободы выбора, с другой – строгость, умение ставить запреты и ограничивать действия ребенка в тех ситуациях, когда это необходимо.
Ключевые компоненты ответственного родительства:
- Эмоциональная включенность: не просто присутствие, а принятие, сочувствие, доверительное общение.
- Безопасность: создание безопасной среды (физической и психологической).
- Развитие: содействие физическому, умственному, нравственному и духовному развитию.
- Материальное обеспечение: способность обеспечить базовые потребности, образование и здоровье ребенка.
- Родительство — это осознанный выбор
Ответственный родитель задает себе вопросы до принятия решения, а не после. Легко ли в наше время быть ответственным родителем? Ответственный родитель, в первую очередь, – это зрелый человек, способный отвечать за свои поступки и за свою жизнь. Если этого нет в отношении самого себя, как можно говорить об ответственности за маленького человека? Являясь зрелой личностью, человек в состоянии обеспечить себя работой, жильем и создать благоприятные условия для развития ребенка. Дети, вырастающие в таких семьях, обычно лучше справляются с жизненными трудностями, обладают высоким уровнем самоуважения и уважения к окружающим. Они становятся активными и ответственными гражданами, способными вносить свой вклад в улучшение общества. Ведь для того, чтобы быть ответственным родителем нужно уделять ребенку не так много времени.
- Готовность к родительству: включает оценку собственного здоровья, финансовой стабильности и психологической зрелости.
- Согласование моделей: родители договариваются, как они будут воспитывать ребенка, объединяя свои представления в общую семейную систему.
- Родительство — это деятельность, которой нужно учиться: способность быть родителем не является врожденным инстинктом; это навык, который развивается и укрепляется через знания (медицина, психология, педагогика).
- Ответственность дуальной природы
Родительская ответственность направлена в две стороны:
- перед ребенком и своей совестью: воспитать счастливую, целостную личность.
- перед социумом/обществом: вырастить законопослушного, адаптированного человека.
Родители несут ответственность за то, какой опыт ребенок вынесет из детства (тепло, принятие или критику и страх).
- Ответственное родительство Автоматическое родительство
|Биологическая роль
|Ответственное родительство (Активная роль)
|Родил — функция выполнена.
|Родительство — процесс длиною в жизнь.
|Ребенок как собственность («Я тебя родил, я тебя и воспитываю»).
|Ребенок как субъект, личность с правами.
|«Меня били, и я буду» (следование шаблонам).
|Осознанный выбор методов воспитания, отказ от насилия.
|Спонтанные реакции, хаос.
|Проактивность: планирование, обучение, работа над собой.
- Риски отсутствия ответственного подхода
Если родительство воспринимается только как биология, возникают серьезные риски:
- Эмоциональное отчуждение: родители и дети живут как чужие люди под одной крышей.
- Перенос ответственности: ожидание, что ребенка воспитает школа, садик, улица, гаджеты.
- Низкая самооценка ребенка: если родитель не вкладывает душу, ребенок не чувствует своей ценности.
Родительство — это инвестиция
Ответственное родительство — это инвестиция не только в будущее конкретного ребенка, но и в общество в целом. Это ежедневная работа, которая требует любви, терпения, знаний и готовности меняться ради другого человека.
Врач-акушер-гинеколог УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Авдашкова В.В.