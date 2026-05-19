Одним из частых объектов преступных посягательств является имущество в домах садовых товариществ вне дачного сезона, сообщает телеграм-канал Государственного комитета судебных экспертиз.



Как правило, факт незаконного проникновения и кражи обнаруживается хозяевами спустя длительное время после свершившегося, так как они, в основном, ждут посевной в городской квартире.

Тем не менее, экспертные возможности позволяют установить личность злоумышленника и в таких случаях.

Так, в марте 2026 года, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в один из дачных домов Буда-Кошелевского района проник нарушитель и похитил продукты питания и иное имущество, не забыв перекусить на месте совершения преступления в спокойной обстановке, о чем свидетельствовали оставленные им вилка и ложка.

Временной интервал, в который могло произойти данное происшествие, составлял не менее 5 месяцев, камеры видеонаблюдения и свидетели произошедшего, отсутствовали.

Столовые приборы в ходе осмотра места происшествия с участием эксперта-криминалиста Жлобинского межрайонного отдела были изъяты с места происшествия и предоставлены для проведения судебной медицинской биолого-генетической экспертизы.

В ходе проведенных исследований эксперт-биолог выделил генетический материал неизвестного мужчины с обоих объектов и как оказалось, в базе данных уже был образец ДНК подозреваемого, страдавшего хроническим алкоголизмом, который ранее был замечен в совершении подобных преступлений.

К моменту раскрытия преступления наказывать было некого: подозреваемый умер от алкогольной интоксикации в день обращения потерпевших в милицию.





Источник: https://gp.by

