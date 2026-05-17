16 мая вечером спасателям сообщили о потерявшемся мужчине в лесном массиве возле д. Чеботовичи, сообщает областное управление МЧС.
Как выяснилось, пенсионер 1957 г.р. утром ушел в лес и не смог найти дорогу обратно. На поиски незамедлительно выдвинулись работники МЧС. В ходе поисково-спасательных работ работниками МЧС мужчина был спасен. Его состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается. В поисках были задействованы 5 единиц техники и 13 работников МЧС.
По информации областного управления МЧС подготовила Екатерина Зайкова