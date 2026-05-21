Предусмотрено это решением районного исполнительного комитета №389 от 4 мая 2026 г. «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Буда-Кошелевского района».

На основании решения в торговых объектах района не будут продавать спиртное с 8.00 23 мая до 8.00 24 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и посвященных окончанию учебного года. Продажу алкоголя ограничат также с 8.00 12 июня до 8.00 13 июня в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

Ограничения не распространяются на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов, свадебных и юбилейных торжеств.

Подготовила Екатерина Зайкова