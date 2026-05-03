9 мая – это не просто дата, это день памяти о героизме, мужестве и самоотверженности советского народа, который ценой невероятных усилий, жертв и лишений смог победить.

В честь этого великого дня мы запускаем фоточеллендж под названием «Архив Победы».

Предлагаем вам поделиться самыми ценными семейными реликвиями – фотографиями ваших родных, знакомых, которые внесли свой вклад в Великую Победу.

Присылайте фотографии на электронную почту avangard@budakosh.by или в личные сообщения в соцсетях (с подписью, кто изображен на фото).

Пусть воспоминания об этих людях станут символом нашей благодарности и уважения.