В Гомеле в пятый раз стартовал проект «Школа молодого руководителя», инициированный председателем облисполкома Иваном Крупко. За четыре сезона обучились уже около 100 человек.

Практика показывает хорошие результаты – это возможность закрепления специалистов на руководящие должности в сфере АПК.

В этот раз за новыми знаниями и опытом приехали более 20 человек со всей области. Среди них молодые руководители и их заместители, специалисты, состоящие в резерве кадров.

Темой майского семинара стали бухгалтерский учет и экономика. Практическое занятие проведут в Рогачевском районе на базе ОАО «Тихиничи».

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий. Он отметил, что для грамотного управленца необходимо постоянно обучаться и перенимать опыт лучших, наращивать базу по растениеводству, животноводству, агрономии. Кроме этого, важно сохранять дисциплину, без нее больших достижений не будет.

