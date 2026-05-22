В ее состав вошли представители ведущих промышленных предприятий района, руководители учреждений образования.

Участники форума делятся мнениями.



Артем Гришай, заместитель председателя райисполкома:



– Это событие, безусловно, знаковое для представителей исполнительной власти, экономического и промышленного сектора, науки и бизнеса. Уже не первый раз принимаю участие в экономическом форуме. Опыт, полученный на мероприятии, стараемся в дальнейшем применить на практике. В районе есть экспортоориентированные предприятия, мясоперерабатывающие комбинаты, которые имеют свои торговые представительства в Москве. И участие в подобных форумах позволяет представителям данных предприятий налаживать тесные контакты с коллегами, в том числе из-за рубежа, взаимовыгодно сотрудничать и реализовывать товары. Необходимо отметить, что за 5 месяцев текущего года экспорт в районе прогнозируется на уровне 84,7 млн. долл. США (или 153,5%). Сальдо торговли фиксируется стабильно положительное.

Николай Балабанович, директор РУП «Белоруснефть-Особино»:

– В столь знаковом для жителей Гомельщины событии участвую впервые. В первую очередь, это возможность себя показать и увидеть других, перенять опыт коллег, а также завязать новые деловые знакомства, пообщаться в неформальной обстановке. Ведь живое общение всегда лучше и результативнее. Сегодня будем презентовать свою продукцию на выставке-дегустации. И, наверное, это еще одна возможность взвесить свои силы и сравнить с потенциалом партнеров.

В рамках форума на площади им. В.И. Ленина областного центра проходит масштабная выставка промышленного потенциала юго-восточного региона «Гомельская область – развитие и партнерство». Свои достижения демонстрируют промышленные гиганты, предприятия пищевой и легкой промышленности, строительные организации, представители бизнеса.

Туристический потенциал на выставке представляют все районы Гомельщины. Чем может удивить Будакошелевщина, рассказала главный специалист райисполкома Оксана Чечко. Она отметила, что экскурсионное обслуживание (внутренний туризм) осуществляет историко-культурный центр. Посетив Гусевицкий центр ткачества, можно не только познакомиться с процессом создания рушников, а также поучаствовать в создании. Особый интерес вызывает агроусадьба «Ветер в гривах: здесь можно покататься на лошадях, увидеть уникальное выступление маленького пони, а также получить услуги иппотерапии. Знаковые региональные мероприятия – «Фестиваль скворечников», «Фестиваль рушников», «Пасхальный фестиваль» – стали брендами района и яркими примерами событийного туризма. Туристический потенциал района представлен 2 агроусадьбами, 3 школьными музеями и 8 музейными уголками (на базе учреждений образований города и района), 1 гостиницей, 8 объектами общественного питания. В государственный список историко-культурных ценностей внесены 26 объектов: памятников археологии, архитектуры, воинских захоронений.

