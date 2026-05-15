В Гродно началось вручение наград и дипломов победителям и лауреатам XXII Национального конкурса «Золотая Литера», передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония награждения проходит в рамках VI Форума медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня: смыслы или «белый шум». После пленарного заседания разрешилась главная интрига дня — названы победители и лауреаты XXII Национального конкурса «Золотая Литера».

«Золотую литеру» вручили редакции газеты «7 дней» за проект «Парад Победителей: истории и лица», редактору информационно-аналитического отдела главного выпуска Вите Ханатаевой, ведущему фотокорреспонденту отдела по подготовке и выпуску фотоинформации редакции визуальной информации БЕЛТА Олегу Фойницкому.

Фотокорреспондент БЕЛТА из Могилева Олег Фойницкий после церемонии поделился, что его награда — это заслуга всего коллектива Белорусского телеграфного агентства. «Спасибо моему коллективу, это общая награда, — сказал Олег Фойницкий. — В следующем году 25 лет будет, как я в профессии. У нас сложился довольно-таки сильный коллектив, и я благодарен Дмитрию Александровичу Жуку, который руководил агентством в то время, за то, что поверил в меня, помог преодолеть мою неуверенность. Он многому меня научил. Я сразу боялся, потому что все-таки это большая ответственность. Одно дело работать в районке, в областной газете, а другое дело работать на республику. До сих пор помню свой первый снимок, который попал на БЕЛТА».Ежегодный конкурс проводится для развития печатных СМИ, информационных агентств и сетевых изданий, повышения профессионального уровня журналистов и стимулирования творческой деятельности.-0-