О том, какие из них наиболее часто допускают юридические лица при осуществлении охраны принадлежащих им объектов (имущества), рассказал начальник Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны Сергей Гулевич:

– Департамент охраны, как специальный орган, осуществляет контроль за соблюдением законодательства в сфере охранной деятельности. Среди наиболее распространенных нарушений можно выделить несколько ключевых моментов. Первое – это прием на работу работников охраны организаций, не имеющих права на создание военизированной охраны, без необходимых документов в соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. №175-З «Об охранной деятельности». Кроме того, работники охраны допускаются к выполнению своих обязанностей без прохождения обязательного медосмотра и квалификационного экзамена по вопросам осуществления охранной деятельности. Также стоит отметить, что периодические проверки на годность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы и специальных средств, часто игнорируются.

Не менее серьезным нарушением является отсутствие документации о порядке организации и проведении профподготовки работников охраны. Это приводит к тому, что работники охраны могут выполнять свои обязанности без должного уровня подготовки и знаний. Еще одна проблема – выполнение обязанностей без служебных удостоверений и жетонов установленного образца. Это не только нарушает требования законодательства, но и ставит под сомнение легитимность действий таких работников.

Руководителям организаций необходимо помнить о возложенной на них ответственности за безопасность работников и объектов, которые они охраняют. Соблюдение условий и правил охранной деятельности – это не просто формальность, а залог безопасности всех участников процесса. Согласно ст. 24.37 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за нарушение условий и правил осуществления охранной деятельности предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предметов и специальных средств охранной деятельности или без конфискации, а на юридическое лицо – до 100 базовых величин с конфискацией предметов и специальных средств охранной деятельности или без конфискации.

Во время проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера выявляемые нарушения указываются в акте проверки, после чего выносится требование (предписание) с установлением сроков устранения нарушений. При неустранении либо частичном неустранении выявленных нарушений, неинформировании контролирующего органа об их устранении в установленные сроки применяются меры ответственности в отношении физического (должностного) лица. В соответствии со статьей 24.1 неисполнение письменного требования (предписания) влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин и одновременно выдается требование (предписание) с указанием новых сроков устранения нарушений. Данный порядок применяется до полного устранения нарушений организацией.

При возникновении вопросов по соблюдению требований законодательства в сфере осуществления охранной деятельности можно обратиться в Буда-Кошелевское отделение Департамента охраны по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 15 (тел. 8 (02336) 7-56-20), а также в лицензионно-контрольную группу штаба Рогачевского отдела Департамента охраны по адресу: г. Рогачев, ул. Виссариона Белинского, 50 (тел. 8 (02339) 4-58-91(18)).

