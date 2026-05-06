Проект посвящен деревням, которые немецко-фашистские захватчики сожгли в период Великой Отечественной войны. В его открытии принял участие прокурор района Вячеслав Сталович. Он отметил, что долгое время считалось, что нацисты уничтожили в Беларуси 9200 деревень, из которых 1865 так и не смогли восстать из пепла.

– Благодаря расследованию дела о геноциде белорусского народа сегодня мы знаем более страшную правду о злодеяниях нацистов. Документально подтверждено уничтожение не менее 12868 сел и деревень. Минимум 290 из них, а не 186, как считалось ранее, разделили судьбу Хатыни, – отметил Вячеслав Леонидович. – Сожженные деревни – это не просто слова, а наша боль. И важно чтить память погибших мирных жителей, передавать эту правду подрастающему поколению.

В проекте представлен каждый район области. Заведующий отделом археологии и охраны историко-культурного наследия Гомельского дворцово-паркового ансамбля Юрий Панков вручил директору историко-культурного центра Светлане Авсянниковой каталог «Вецер часу не развее памяць нашу…» Сожженные деревни Гомельщины» и рассказал, что на Гомельщине каратели сожгли минимум 1454 сельских населенных пункта. Из них 115 находились в Буда-Кошелевском районе (8 были уничтожены полностью). Среди пострадавших – деревни Буда-Люшевская и Рогинь, военные фотографии которых представлены в экспозиции.

– Данный проект – очередное свидетельство того, как на государственном уровне проводится кропотливая работа по установлению правды о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков по уничтожению деревень. И сегодня мы должны воздать должное памяти этих населенных пунктов и проживавших в них людей, – подчеркнул Вячеслав Сталович.

