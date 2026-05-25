Китайский стартап утверждает, что создал устройство на основе ИИ, которое способно помочь владельцам домашних животных лучше понимать своих питомцев. Об этом пишут китайские СМИ.

Технологическая компания из китайского города Ханчжоу недавно запустила своеобразный переводчик для домашних животных на основе искусственного интеллекта, который анализирует звуки, эмоции и поведение кошек и собак в режиме реального времени и переводит эту информацию в понятный человеку текст.

Разработчики утверждают, что устройство, которое напоминает небольшой ошейник, поможет хозяевам собак и кошек понимать своих питомцев с точностью до 95%. В официальном рекламном ролике после мяуканья кошки на экране появляются «переведенные» субтитры, такие как «Я голодна» и «Не трогай меня», создавая впечатление, будто человек действительно может поговорить со своим пушистым другом.

Компания-разработчик утверждает, что за короткий период после открытия предварительных заказов было продано 10 тыс. единиц ИИ-ошейников и заказы продолжают поступать.

Разработка вызвала бурные дискуссии в интернете. Многие владельцы домашних животных в восторге, говоря: «Наконец-то я могу узнать, о чем думает моя кошка». Однако другие пользователи высказывают сомнения в том, что гаджет действительно помогает понимать язык животных. Главный спорный момент заключается в том, что, несмотря на заявления компании о «95% точности» в понимании животных, она никогда не публиковала никаких научных тестов, исследовательских отчетов или данных, подтверждающих это.

Компания, разработавшая данную технологию, была основана в январе 2026 года. При этом она привлекла инвестиции в размере $1 млн. Как отмечают СМИ, рынок, похоже, оптимистично оценивает будущее индустрии искусственного интеллекта для домашних животных, однако общее мнение таково, что «реальная возможность переводить язык животных» еще далека от воплощения.

