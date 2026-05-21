Главная цель мероприятия − противодействие фальсификации истории и сохранение документальной правды.

В качестве экспертов выступили активисты «Искры». Станислав Немцев рассказал о ключевых событиях, прошедших на территории района: оккупации, трагедиях, партизанском движении, освобождении Будакошелевщины. Станислав Сильченко в своем выступлении разобрал основные механизмы фальсификации истории Второй мировой войны. Он напомнил, что борьба за правду закреплена не только на идеологическом уровне, но и в правовом поле: от уголовного дела по факту геноцида белорусского народа до Закона «О недопущении реабилитации нацизма».



Члены «Искры» раздали всем участникам буклеты «Буда-Кошелевский район в годы Великой Отечественной войны», подготовленный районным штабом молодежного движения. Ведущий провел исторический квиз — 10 непростых вопросов о событиях войны на нашей земле. Самые активные и эрудированные получили памятные призы от партии «Белая Русь».

Завершилось мероприятие презентацией интерактивной игры «Лозовский бой» и рассказом о работе военно-патриотического клуба «Рубеж».

«Знание точных дат и имен — ваш щит. Сохранив историческую память, сохранимся как нация», — подвели итог организаторы.

Подготовила Елена Белко

Фото из архива участников