В Литве начал действовать запрет на въезд транспортных средств из Беларуси и России с более чем 200 литрами топлива в баках. Об этом сообщил таможенный департамент страны, пишет ТАСС.

Срок действия и наказание

«Подписанные президентом поправки к закону (о санкциях) вступили в силу и будут действовать до 31 декабря 2027 года», — указано в сообщении. Нарушителям грозит штраф и конфискация излишков горючего.

Причина ограничения

Инициатором ограничения стал таможенный департамент. По его данным, «избыточное горючее» из баков сливают для продажи, поэтому была установлена норма в 200 литров.

Статистика и убытки

Ведомство сообщает: ежедневно в Литву заезжают около 200 грузовиков с белорусскими и российскими номерами, за месяц — 7,1 тыс. Если слить по 500 литров дизеля из бака каждой фуры, за сутки набирается 100 тыс. литров. В итоге государство недополучает €2,2 млн налогов ежемесячно.

Рост цен на топливо

На фоне военной операции США и Израиля против Ирана цены в Литве выросли: дизель — на 30%, бензин — на 20%.

