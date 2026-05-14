В Министерстве здравоохранения Республики Беларусь рассказали о порядке выдачи договоров на целевую подготовку в медицинские вузы в 2026 году, сообщает БЕЛТА.

Начальник главного управления кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Ольга Колюпанова на совещании по видеосвязи с представителями главных управлений по здравоохранению облисполкомов, Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и другими заинтересованными отметила, что в 2026 году выдача договоров на целевую подготовку специалистов с высшим образованием по специальностям направления образования «здравоохранение» будет осуществляться по новым правилам.

Единым заказчиком, заинтересованным в целевой подготовке специалистов с высшим образованием для отрасли, выступает Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

Договор о целевой подготовке является трехсторонним и заключается между Минздравом, учреждением образования и абитуриентом. В целевом договоре не будет указываться конкретное учреждение (организация) здравоохранения, в котором предстоит работать выпускнику. Место работы будет предоставлено в учреждении (организации) здравоохранения Республики Беларусь в соответствии с кадровой потребностью, определяемой в год распределения. Срок обязательной работы по распределению для молодых специалистов, получивших высшее медицинское образование на условиях целевой подготовки, остается 5 лет.

Целевые договоры заключаются исключительно с гражданами Республики Беларусь — абитуриентами, имеющими по профильным предметам по итогам окончания учреждения общего среднего образования (школы, лицея) успеваемость не ниже 7 баллов, независимо от места их регистрации. Оформление и выдача целевых договоров организуется Министерством здравоохранения как на территориях областей и Минска, так и непосредственно в медицинских вузах.

Период оформления и выдачи целевых договоров — с 15 мая 2026 года до срока окончания подачи документов — 2 июля 2026 года включительно.

Для заключения целевого договора при себе необходимо иметь: паспорт абитуриента либо иной документ, удостоверяющий личность; если абитуриент является несовершеннолетним — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (в таком случае родитель (законный представитель) оформляет письменное согласие на заключение договора).

Пункты оформления и выдачи целевых договоров определены как в медицинских вузах, так и в региональных органах управления здравоохранением. Время работы пунктов оформления и выдачи целевых договоров: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, перерыв — с 13.00 до 14.00.

В Минздраве обратили внимание, что медицинские вузы и региональные органы управления здравоохранением осуществляют оформление и выдачу целевых договоров для поступления во все медицинские вузы и на все специальности, подготовка по которым в этих вузах ведется. К примеру, абитуриенту из г.п. Зельва Гродненской области нет необходимости лично прибывать в Белорусский государственный медицинский университет или Гомельский государственный медицинский университет для оформления целевого договора на подготовку по специальности «медико-профилактическое дело». Это можно сделать в ГУЗО Гродненского облисполкома или Гродненском государственном медицинском университете.