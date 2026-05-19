О чем будет новая программа «В понедельник дойдет до Лукашенко», рассказали в эфире Первого информационного телеканала, сообщает БЕЛТА.

Премьеру программы «В понедельник дойдет до Лукашенко» готовят на Первом информационном, это новый проект, у которого нет аналогов на белорусском телевидении. Героями станут обычные люди — авторы тех роликов, которые взрывают социальные сети. Как прозвучало в эфире, новый проект — это ревизия социальных сетей, жалоб, проблем, обид, рабочих историй, набравших миллионы просмотров.

«Мы хотим каждую ситуацию разобрать и показать то, что внутри. То, чего мы не хотим (и это тоже крайне важный момент), — мы, поверьте, ни в коем случае не хотим никого заставить замолчать. Президент всем сказал: «Пишите». Мы можем повторить: пишите, но пишите правду. Руководитель на любом, даже мелком уровне понимает: если он обидит человека или сделает что-то не так, этот человек может достучаться даже до Президента, опубличив эту историю. И это действительно дополнительный механизм, который многих может держать в тонусе. Но в очередной раз повторю — пожалуйста, пишите Президенту правду», — сказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

По словам авторов проекта, это будет документальное расследование, их задача — докопаться до истины, рассказать о проблеме, ведь не всегда все однозначно. Подчеркивается, что во время работы над проектом авторы изучают документы, записывают интервью с героем серии, в том числе со второй стороной, посещают даже судебные заседания.

Премьера состоится уже в понедельник на «Беларусь 1» сразу после «Панорамы».