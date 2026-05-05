Сегодня на площадке будущего объекта прошел важный этап благоустройства – масштабная высадка зеленых насаждений.



В мероприятии приняли участие председатель райисполкома Валентин Ундруль, председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, а также члены Молодежного совета при райсовете, активисты БРСМ и работники коммунальных служб. Было высажено более 100 деревьев и кустарников, которые станут неотъемлемой частью обновленной территории.

Напомним, в прошлом году проект членов Молодежного совета третьего созыва «Актыўная зона «Удачны прыпынак» победил в областном конкурсе гражданских инициатив. На улице Ленина вскоре появится современная оборудованная площадка с уличной ремонтной станцией для велосипедов (включая насос для подкачки шин), велопарковкой и стойкой для зарядки мобильных устройств. Кроме того, проект предусматривает установку новых скамеек, QR-кодов с экскурсиями по историко-культурному наследию и, конечно, озеленение территории.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко