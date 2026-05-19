Парламентарий рассказал о ключевых направлениях деятельности депутатского корпуса. Он пояснил, что работа строится по трем основным векторам. Первый – международная повестка. Депутаты участвуют в межпарламентских связях, укрепляя народную дипломатию. Руслан Вегера возглавляет три международные группы – по сотрудничеству со Словакией, Китаем и Таджикистаном.

Второе направление – законотворчество. Руслан Николаевич входит в комиссию по экономической политике, участвовал в разработке законопроектов о защите рынков от санкционного давления, а сейчас вместе с коллегами работает над законом об урегулировании неплатежеспособности.

Третье, и не менее важное, – работа в регионе. Депутат регулярно проводит встречи с избирателями, доносит информационную повестку и, что самое главное, фиксирует обращения, которые затем ложатся в основу законодательных инициатив.

– Мы должны прислушиваться к мнению и проблемам людей. Доверие, которое избиратели выразили на выборах, мы обязаны оправдать, – подчеркнул Руслан Вегера.

Жители сельсовета обратились к парламентарию с вопросом, касающимся ремонта участка автомобильной дороги Буда Люшевская-Солтановка. Данный вопрос будет передан заинтересованным службам и останется на контроле у депутата Палаты представителей.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко