В ней участвует сто ребят из разных регионов России и Беларуси. В составе белорусской делегации – Станислав Немцев, учитель истории Уваровичской школы. Он представляет Гомельщину в этом масштабном проекте.

За 10 дней участникам предстоит преодолеть 3 тыс. километров. Их маршрут проляжет через Мурманск, Кандалакшу, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Смоленск, Витебск и финиширует в Минске.

Организаторами и партнерами экспедиции выступают Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь, Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Патриотическая экспедиция проводится второй год подряд. Цель экспедиции – сохранить историческую память и укрепить сотрудничество между молодежью России и Беларуси. «Код Непокоренных» — это про единство. Про то, что мы наследники Победы. И про то, что память становится сильнее, когда мы делим ее друг с другом», — отметил Станислав Немцев.