Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Республики Беларусь 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования, пишет sb.by.

В ходе занятия педагоги обсудят с учащимися важные вопросы: почему крепкая семья — основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей.

«В Год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белоруски — на уроке поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага», «Успешный профессионал и активная гражданка», «Государственная поддержка женщин во всех сферах жизни», — рассказали в пресс-службе.

Методические материалы для проведения урока размещены на Национальном образовательном портале.