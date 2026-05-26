Командно-штабное учение (КШУ) с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового обеспечения Вооруженных Сил пройдет с 26 по 28 мая, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Учение пройдет под руководством заместителя министра обороны по тылу — начальника тыла Вооруженных Сил Андрея Бурдыко. Тема учения — управление тыловым обеспечением войск (сил) в операции Вооруженных Сил по кризисному реагированию. Цель — достижение и поддержание требуемого уровня обученности должностных лиц всех уровней, позволяющего им оперативно решать задачи тылового обеспечения операции Вооруженных Сил по кризисному реагированию.

В КШУ также примут участие военнообязанные, призванные из запаса.

На учении будут отработаны вопросы управления тыловым обеспечением войск (сил) в операции Вооруженных Сил по кризисному реагированию, выполнения комплекса мероприятий по повышению живучести объектов, воинских частей и организаций тыла.

Все практические мероприятия будут отрабатываться и проводиться на объектах тыла впервые.