Для одиннадцатиклассников в нашей стране прозвенели последние звонки, но до окончания учебного года и возможности отдохнуть еще ой как далеко. Наступает наиболее горячая пора — вступительная кампания. Основная задача, которую ставил Глава государства, — обеспечить равные возможности абитуриентам при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования при справедливом конкурсном отборе. Вашему вниманию — подробный путеводитель для выпускников и их родителей, который мы составили при помощи специалистов Министерства образования.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Самое важное — доступность отечественного образования для белорусов. И мы здесь мировые лидеры. По доступности. В ближайшей перспективе нам надо сосредоточиться на повышении гибкости системы профессионального образования. Корректировка учебных стандартов и планов должна проводиться в сжатые сроки. Под нужды заказчиков и требования экономики. Надо продолжать сокращать сроки подготовки специалистов, но с учетом интенсификации обучения. Получить высшее образование, среднее специальное — это не прогулка по жизни, это настоящий труд. После обеда студенты должны работать в лабораториях, учреждениях, на предприятиях. Тогда и заказчики кадров не скажут, что молодежь не знает реального производства.

На втором заседании седьмого Всебелорусского народного собрания при обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию,18 декабря 2025 года

Конструктор из баллов

Для участия в общем конкурсе абитуриент должен собрать своеобразный конструктор из баллов. Максимальный результат — 400. За исключением абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки и на сокращенную форму получения образования.

Формула для выпускников школ 2026 года

Средний балл аттестата (переведенный в 100-балльную систему) + результаты двух ЦЭ + результат ЦТ = максимум 400 баллов.

Формула для выпускников прошлых лет и колледжей

Средний балл диплома/аттестата (переведенные в 100-балльную систему) + результаты трех ЦТ = максимум 400 баллов.

Для отдельных направлений (творчество, физкультура, отдельные гуманитарные и аграрные профили) используется комбинация:

средний балл диплома/аттестата, два сертификата (ЦЭ или ЦТ) + один внутренний экзамен в вузе.

ЦЭ и ЦТ — нюансы этого года

◆ При оформлении документов, в том числе и бланка ответов, вместо серии и номера паспорта указываем идентификационный номер — это позволит не менять сертификаты ЦЭ и ЦТ при замене паспорта.

◆ Отдельные участники смогут пользоваться на экзаменах мобильными и техническими средствами для контроля и поддержания состояния здоровья — например, абитуриенты с сахарным диабетом или те, кто пользуется слуховыми аппаратами. Дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и выпускники, использующие средства контроля состояния здоровья, могут не участвовать в жеребьевке — место в аудитории для них определит организационная комиссия.

◆ На экзаменах по физике и химии разрешено использование простых однострочных калькуляторов, выполняющих базовые арифметические действия.

Сложность заданий по всем предметам не изменилась и соответствует базовому уровню подготовки в школе.

Что берем с собой

◆ Документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту, в случае их утери — справку из ОГиМ установленного образца).

◆ Пропуск.

◆ Черную гелевую или капиллярную ручку (а лучше две).

Кто может не сдавать ЦЭ

Победители заключительного этапа республиканской олимпиады (диплом I, II, III степени) освобождаются от всех ЦЭ. В аттестат об общем среднем образовании по учебным предметам, по которым учащийся стал победителем, выставляется 10 баллов, по остальным предметам — годовая отметка. А вот от ЦЭ по соответствующему учебному предмету освобождаются победители третьего этапа республиканской олимпиады. От испытания могут отказаться обучавшиеся на дому, а с этого года — еще и ребята, имеющие заболевания, включенные в перечень, утвержденный Министерством здравоохранения, — так называемое освобождение по медицинским показаниям. Но надо понимать: участвовать во вступительной кампании в таком случае они не смогут.

Как выставят итоговую отметку

Балл рассчитывается как среднее арифметическое годовой отметки и отметки за экзамен. Однако при неудовлетворительном результате ЦЭ — 1 или 2 балла — итоговая отметка не может быть положительной. Ребята, которые получат неуд на централизованном экзамене, смогут пересдать его в августе. При положительных результатах ЦЭ аттестат об общем среднем образовании они получат тоже в августе. Все остальные получат аттестаты и сертификаты ЦЭ на выпускных вечерах 12 июня.

Чек-лист: собираем пакет документов в приемную комиссию

Электронная очередь

В нынешнюю вступительную кампанию, как и в прошлую, абитуриенты смогут выбрать дату и время подачи документов в вузы через систему электронной очереди на сайте Республиканского института контроля знаний. Сервис будет доступен с июня для участников ЦЭ и ЦТ 2025 -2026 годов.

Забронировать свободный лот можно будет круг­лосуточно через личный кабинет на сайте РИКЗ. Там же предусмотрены и другие полезные функции: результаты ЦЭ и ЦТ, анализ выполнения заданий, скан-копия бланка ответов, а также электронные сертификаты.

Принципиальный момент: получить электронный сертификат смогут только абитуриенты, которые воспользовались электронной очередью.

Электронная очередь позволяет абитуриентам заранее выбрать до трех комбинаций вуз — факультет — специальность (с учетом формы обучения) в порядке приоритета. Талон на подачу документов будет автоматически сформирован по первому из выбранных вариантов. У тех, кто не захочет или не сможет воспользоваться онлайн-системой, документы примут в обычном формате — в порядке живой очереди.

Список

◆ Заявление на имя руководителя вуза (заполняется на месте или в личном кабинете).

◆ Паспорт (или ID-карта) — предъявляется лично.

◆ Оригинал аттестата об общем среднем образовании (или диплом колледжа).

◆ Сертификаты ЦЭ и ЦТ действуют 2 года.

◆ Медицинская справка установленной формы (форма 1 здр/у-10). Важно: проверьте наличие записи о годности к выбранной специальности.

◆ Характеристика из учреждения образования, которое окончил абитуриент (для выпускников 2026 года).

◆ Документы, подтверждающие льготы (дипломы олимпиад, медаль, рекомендация педсовета и т. д.).

Список документов ориентировочный, предварительно уточняйте конкретный перечень в вашем учреждении образования. Совет: предварительная регистрация в личном кабинете абитуриента на сайте вуза сократит время подачи и приема документов.

Особенности вступительного сезона

Правила приема не изменились, есть лишь точечные корректировки в интересах абитуриентов.

◆ Для поступления на заочную (дистанционную) форму обучения больше не требуется соответствие трудового стажа выбранному профилю. Но требование к наличию десятимесячного стажа для выпускников школ сохранено.

◆ Вместо «Истории Беларуси» введен профильный экзамен «История Беларуси в контексте всемирной истории» (в соответствии со школьной программой 10 -11-х классов).

Первый эшелон абитуриентов: победители региональных университетских олимпиад и целевики

Победители региональных университетских олимпиад подают документы и зачисляются без экзаменов с 27 июня по 2 июля.

Целевики подают документы и сдают экзамены раньше основной вступительной кампании. При непоступлении на целевые места абитуриенты смогут принять участие в общем конкурсе.

Календарь целевика

После 1 мая — старт заключения договоров на целевую подготовку.

С 27 июня по 2 июля — подача документов.

С 4 по 10 июля — сдача внутреннего вступительного испытания.

По 12 июля — зачисление.

Формула поступления

Абитуриенты-целевики в 2026 году сдают одно внутреннее вступительное испытание в устной или практической форме по первому профильному предмету специальности. Конкурс формируется из суммы баллов: внутреннего экзамена и среднего балла аттестата или диплома колледжа. Нижний порог среднего балла документа об образовании — не ниже 7,0 (за исключением наиболее востребованных экономикой специальностей). Потребуются характеристика и рекомендация педагогического совета учреждения образования, которое окончил абитуриент, или рекомендация с последнего места работы абитуриента.

Информация для целевиков этого года:

◆ заказчик кадров обязан заключить целевой договор со всеми желающими — абитуриенту не могут отказать, аргументировав, что все места уже заняты;

◆ договоры можно заключать до последнего дня подачи документов в вуз;

◆ при подписании договора заказчик кадров обязан письменно проинформировать абитуриента об условиях целевого приема;

◆ выбрать предприятие-заказчик и вуз, как и в прошлые годы, можно будет с помощью специальной интерактивной карты на сайте Министерства образования;

◆ анонимность: вузовские экзаменационные комиссии не будут иметь доступ к персональным данным абитуриентов;

◆ наличие конкурса необходимо как на этапе подачи документов, так и после внутренних экзаменов в вузе — выберут действительно самых подготовленных абитуриентов.

Внимание! Все экзаменационные вопросы размещены на сайте Министерства образования. В экзаменационный билет по учебным предметам «Физика», «Математика», «Химия», «Биология» будет включено практическое задание (задача).

Поступление без экзаменов

Широкие возможности для одаренных и мотивированных ребят сохраняются.

Медалисты школ и отличники колледжей

Могут поступать в региональные вузы без экзаменов практически на все специальности (исключение: международные отношения, правоведение, право, госуправление, востоковедение, медицина, творчество и спорт).

В столичные вузы без экзаменов можно поступить на востребованные экономикой специальности. Всего в списке 69 специальностей, перечень утвержден постановлением Министерства образования от 9 февраля 2023 года №44.

Выпускники вузовских лицеев (при БГУ, БНТУ, БРУ,

ВГУ имени П.М. Машерова, ПолесГУ)

Лицеисты зачисляются в названные вузы без экзаменов при условии высокой успеваемости (отметки не ниже 8 баллов по всем предметам, не ниже 9 — по профильным).

Выпускники Национального детского технопарка

Поступают без экзаменов на востребованные специальности при наличии рекомендации наблюдательного совета и успешного собеседования.

Выпускники профильных классов (педагогические, инженерные,

аграрные, военно-патриотические, спортивно-педагогические)

Поступают по собеседованию (вопросы размещены на сайтах вузов) в первые дни приемной кампании.

Требования: в аттестате от 8 баллов по профильным предметам, от 7 баллов — по остальным. Плюс рекомендация педсовета.

В этом году школы выпускают около 4 тыс. выпускников инженерных классов, 4,6 тыс. — педагогических и 3,6 тыс. — военно-патриотических.

Сохранены возможности для поступления абитуриентов на общих основаниях по результатам ЦЭ, ЦТ, внутренних вступительных испытаний. Не менее 20 процентов бюджетных мест по всем специальностям гарантированно остаются для общего конкурса (по медицинским — не менее 10 процентов бюджетных мест).

Как следить за конкурсом

Информация о ходе подачи документов на сайтах вузов будет обновляться каждые три часа — в 12.00, 15.00, 18.00. В последний день подачи документов информирование абитуриентов прекращается в 17.00. Допуск в учреждения образования прекращается в 18.00. Однако у всех абитуриентов, успевших до этого времени зайти в учреждение, документы будут приняты.

СОВЕТЫ

Ориентировочно оценить проходной балл можно, отслеживая статистику прошлых лет и ход подачи документов текущего года.

Как и в прошлые годы, при поступ­лении на группу специальностей можно выбрать приоритетные направления, куда будут перемещены документы, если баллов не хватает на первое предпочтительное. Обязательно уточняйте этот момент на этапе подачи ­документов.

В Беларуси работает горячая линия для абитуриентов

Контроль за проведением приема на всех этапах будет обеспечен государственной комиссией, которая создана Указом ­­Президента №463 от 31 декабря 2025 года. Комиссия контролирует соблюдение законодательства при проведении ЦЭ и ЦТ, а также на всех этапах вступительной кампании. Главная задача — защита прав абитуриентов.

Горячая линия будет работать до 22 августа.

Обращаться по телефону +375 (17) 327-66-80.

Режим работы:

понедельник-пятница

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.