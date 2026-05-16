Корреспондент «Авангарда» поинтересовалась у жителей города, на чем строится их семья.

Ирина ПРОКОПЕНКО, горожанка:

– Для нашей семьи важно быть командой, поддерживать и радоваться общим успехам вместе. Мы ценим каждый совместно проведенный день и стараемся создавать в доме атмосферу тепла и уюта. А секрет нашего семейного счастья заключается в любви, доверии и желании дарить друг другу радость каждый день.

Наталья МАЛАШЕНКО, жительница райцентра:

– Семейное счастье – это прежде всего забота, любовь и уважение. Мы с мужем идем по жизни рука об руку, поддерживая друг друга во всем. Я знаю, что всегда могу на него положиться. А еще в нашей семье умеют слышать, прощать и получать удовольствие от общения с родными.

Наталья ПАЛУБЕЦ, жительница г. Буда-Кошелево:

– За 23 года с супругом поняли, что главное в семейной жизни – уважение и поддержка. Всегда стремимся проводить время вместе, находить общие интересы и радоваться простым вещам. Четверо детей – это наша гордость. Стараемся воспитывать их в любви и заботе, показывая своим примером, что такое счастливая семья.

Инна Костянко

Фото автора