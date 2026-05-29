Вечером 28 мая 17-летний подросток упал с балкона общего пользования, расположенного на 15 этаже многоэтажного дома в Гомеле. От полученных телесных повреждений юноша скончался на месте происшествия.

Гомельским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, приведшие к трагедии.

В настоящее время одна из приоритетных версий следователей – несчастный случай. Окончательная оценка произошедшего будет дана после комплексного изучения инцидента.

