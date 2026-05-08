Засеяно 2400 га из 3472 в Буда-Кошелевском районе.

Кукуруза для предприятия – стратегически важная культура. Она полностью обеспечивает внутренние потребности для птицы. А с учетом расширяемых производственных мощностей ее значимость увеличивается в разы. Поэтому очень важно посеять кукурузу качественно и в срок, чтобы собрать максимальный урожай.

Это понимает тракторист-машинист сельскохозяйственного участка №2 Сергей Козлов. За его плечами более 35 лет работы в аграрном секторе.

– Каких-то сложных задач в севе данной культуры для меня нет. Здесь главное выставить оптимальную глубину заделки и идти по полю ровно, не оставляя необработанных участков, – говорит аграрий. – К тому же постоянно нахожусь на связи с агрономической службой.

Летом механизатор пересаживается с трактора на комбайн. В 2025 году, например, он намолотил более 2000 тонн зерна и стал третьим в районном соревновании за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур среди старших комбайнеров сельскохозяйственных и иных организаций. Этим достижением гордятся его родные: супруга, дети и трое внуков.

– Если в нынешнем году буду убирать зерновые, то сделаю все возможное, чтобы превзойти прошлогодний результат, – делится планами Сергей Козлов. – Надеюсь, погода и техника не подведут.

В минувшую страду они не подвели и Дмитрия Клименкова, который в паре с Александром Леоновым на областных соревнованиях «Жатва-2025» по установлению рекорда по уборке зерновых за восьмичасовую рабочую смену на комбайне GS12A1 заняли третье место. Но сейчас все его внимание направлено на сев кукурузы.

– В хозяйстве я второй год. Здесь созданы хорошие условия. На сельскохозяйственном участке у нас подобрался коллектив единомышленников, которые работают на результат, – подчеркивает Дмитрий Владимирович. – На прежнем месте приходилось сеять кукурузу на зерно, так что процесс для меня не новый. Вношу одновременно семена и удобрения, чтобы растения на ранней стадии получали достаточное количество питательных веществ. Техника работает исправно. Остается только успешно применять знания на практике.

Дмитрий Клименков с детства любил повозиться с техникой, поэтому профессию искал под стать увлечению. Да и отец был трактористом, часто брал сына с собой.

Хочется пожелать предприятию, чтобы посевная прошла в оптимальные сроки и без помех, и тогда уборочная встретит высоким урожаем, который станет лучшей наградой за весенний труд.

Евгений Коновалов

Фото автора