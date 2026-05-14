Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району информирует об изменениях с 1 июля 2026 года по налогу на профессиональный доход (НПД).

Минимальный налог — 45 рублей в месяц.

Вводится ежемесячный минимальный размер НПД — не менее 45 белорусских рублей. Данная сумма уплачивается даже в те месяцы, когда дохода не было и чеки через приложение «Налог на профессиональный доход» не формировались.

Для получателей пенсии минимальный налог составит 18 белорусских рублей (с учетом льготы по страховым взносам в ФЗСН).

Исключение из реестра за три неуплаты подряд.

Налоговый орган имеет право прекратить применение НПД, если плательщик три раза подряд не уплатит исчисленный налог в установленный срок.

***Срок уплаты НПД — не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Если применение НПД прекратят по этому основанию, вернуться на НПД можно будет не ранее чем через 6 месяцев.

Автоматическое исключение за 24 месяца без деятельности.

С 1 января 2025 года уже действует норма: если плательщик в течение 24 месяцев подряд не передает сведения о расчетах через приложение, применение НПД прекращается.

Напоминаем: базовые ставки НПД

10% -общая ставка налога на профессиональный доход;

4% — для получателей пенсии;

20% — в отношении профессионального дохода, полученного от организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь, в размере, превысившем 60 000 белорусских рублей в целом за год (для получателей пенсии — 8%);

При нарушении сроков формирования чеков применяется повышенная ставка — 20%.

За более подробной информацией можно обратиться по телефону 189 (Контакт — центр МНС) или +375 (17) 229-79-79 или в любой налоговый орган.

Информация о расположении налоговых инспекций и номерах их телефонов размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by.

По информации Управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району