Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району информирует об изменениях с 1 июля 2026 года по налогу на профессиональный доход (НПД).
Минимальный налог — 45 рублей в месяц.
Вводится ежемесячный минимальный размер НПД — не менее 45 белорусских рублей. Данная сумма уплачивается даже в те месяцы, когда дохода не было и чеки через приложение «Налог на профессиональный доход» не формировались.
Для получателей пенсии минимальный налог составит 18 белорусских рублей (с учетом льготы по страховым взносам в ФЗСН).
Исключение из реестра за три неуплаты подряд.
Налоговый орган имеет право прекратить применение НПД, если плательщик три раза подряд не уплатит исчисленный налог в установленный срок.
***Срок уплаты НПД — не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Если применение НПД прекратят по этому основанию, вернуться на НПД можно будет не ранее чем через 6 месяцев.
Автоматическое исключение за 24 месяца без деятельности.
С 1 января 2025 года уже действует норма: если плательщик в течение 24 месяцев подряд не передает сведения о расчетах через приложение, применение НПД прекращается.
Напоминаем: базовые ставки НПД
- 10% -общая ставка налога на профессиональный доход;
- 4% — для получателей пенсии;
- 20% — в отношении профессионального дохода, полученного от организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь, в размере, превысившем 60 000 белорусских рублей в целом за год (для получателей пенсии — 8%);
- При нарушении сроков формирования чеков применяется повышенная ставка — 20%.
За более подробной информацией можно обратиться по телефону 189 (Контакт — центр МНС) или +375 (17) 229-79-79 или в любой налоговый орган.
Информация о расположении налоговых инспекций и номерах их телефонов размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by.
По информации Управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району