Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной .

Александр Лукашенко осмотрел парк техники ракетной бригады, посетил командный пункт командира. Президенту продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара (электронного пуска). То есть все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке. С единственным важным нюансом — непосредственно запуска ракеты не было.

Глава государства пообщался с расчетом пусковой установки, еще раз подчеркнув важность качественной подготовки личного состава, командиров и офицеров.

