Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в ракетную бригаду Вооруженных Сил в Осиповичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной.
Александр Лукашенко осмотрел парк техники ракетной бригады, посетил командный пункт командира. Президенту продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара (электронного пуска). То есть все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке. С единственным важным нюансом — непосредственно запуска ракеты не было.
Глава государства пообщался с расчетом пусковой установки, еще раз подчеркнув важность качественной подготовки личного состава, командиров и офицеров.
«Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие», — сказал Президент.
Командир ракетной бригады Александр Кравцов рассказал журналистам, что электронный пуск от боевого фактически ничем не отличается. «Отличие только в том, что изделие не уходит с направляющей пусковой установки. Весь цикл и все режимы отработаны в полном объеме всеми расчетами. Боевой и учебный циклы проходят полностью одинаково, — сказал он. — В данном случае пуск состоялся штатно. Главе государство было все доложено, показано».
