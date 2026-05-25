Мониторинг природоохранных ведомств показал, что районный центр и малые населенные пункты благоустроены, земли общего пользования содержатся в надлежащем порядке.

В то же время на момент обследования на отдельных территориях не была скошена трава, не везде своевременно вывозятся порубочные остатки после обрезки деревьев и отходы с крупных контейнерных площадок. Отдельные предприятия и организации, в том числе гаражные кооперативы и садоводческие товарищества допускают захламление отходами своих территорий.

Обеспечить своевременный вывоз отходов, благоустройство остановок и площадок вдоль магистральных улиц – поручения губернатора руководству района и ответственным службам.

