Будут ли идти дожди 14 мая и какой интенсивности, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку, а днем в крайних восточных районах пройдут дожди. Ночью в некоторых районах возможен туман, местами по северо-востоку прогремят грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, по северо-востоку — 8-10 выше нуля. Днем будет от плюс 12 градусов по востоку до плюс 20 градусов по юго-западу.