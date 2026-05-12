В рамках Года белорусской женщины стартовала акция, которая призвана показать: современная белоруска — это не только хранительница очага, но и яркая звезда на профессиональном небосклоне, способная зажечь новые вершины, оставаясь при этом нежным материнским солнцем.

Главная идея — раскрыть многогранность белорусской женщины, которая умеет гармонично сочетать заботу о доме с профессиональными победами. Семья и дети — мощная поддержка и залог жизненного успеха.

Акция продлится до 31 мая. Приглашаем всех присоединиться!

Для этого нужно снять видеоролик о себе и своей семье, ваших традициях или о том, как семья поддерживает в делах, а потом разместить эти ролики в соцсетях и ТикТок с хэштегом #ВсеНачинаетсяСсемьи.

Это отличная возможность поделиться своим теплом, вдохновить других и стать частью большой истории о самых важных ценностях.

