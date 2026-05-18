Прогулки с собакой — это не только радость, но и огромная ответственность.
Вот несколько правил безопасного выгула собак:
- на улице поводок и намордник должны стать обязательными спутниками вашего питомца, кроме зон, специально отведенных для свободного выгула;
- категорически запрещено появляться с собаками на детских и спортивных площадках, вблизи школ, детских садов и медучреждений, в парках и зонах отдыха, где установлены запрещающие знаки;
- специалисты предупреждают: подкармливая бродячих собак, вы подвергаете опасности себя и окружающих. Получая еду, пес начинает считать территорию своей и переходит к агрессивной защите «владений».
Родители, объясните детям, что ни в коем случае нельзя гладить или пытаться покормить бездомное животное. Это риск укусов, серьезных травм и инфекций. Лучшая стратегия — избегать любых контактов с бродячими животными.
Подготовила Екатерина Зайкова