Прогулки с собакой — это не только радость, но и огромная ответственность.





Вот несколько правил безопасного выгула собак:

на улице поводок и намордник должны стать обязательными спутниками вашего питомца, кроме зон, специально отведенных для свободного выгула;

категорически запрещено появляться с собаками на детских и спортивных площадках, вблизи школ, детских садов и медучреждений, в парках и зонах отдыха, где установлены запрещающие знаки;

специалисты предупреждают: подкармливая бродячих собак, вы подвергаете опасности себя и окружающих. Получая еду, пес начинает считать территорию своей и переходит к агрессивной защите «владений».

Родители, объясните детям, что ни в коем случае нельзя гладить или пытаться покормить бездомное животное. Это риск укусов, серьезных травм и инфекций. Лучшая стратегия — избегать любых контактов с бродячими животными.

Подготовила Екатерина Зайкова