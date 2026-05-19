Выпускные экзамены для девятиклассников пройдут в Беларуси с 1 по 10 июня. Об этом журналистам сообщила начальник управления общего среднего образования — заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.



В этом году в 9-х классах белорусских школ обучается около 101 тыс. учащихся. «Как и в прошлом году девятиклассники сдают четыре обязательных экзамена: изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольную работу по математике и историю Беларуси в устной форме. Экзамены начинаются с 1 июня и продлятся до 10 июня. Тексты заданий для проведения экзаменов в письменной форме, как и ранее, специалисты Министерства образования доведут через средства массовой информации (по телевидению и радио), а также мы разместим их на нашем сайте», — рассказала Ирина Каржова.

Выпускные экзамены в письменной форме пройдут 1-го, 3-го и 8 июня. «Конкретные даты экзамена в конкретной школе определяет руководитель учреждения образования. Учебные занятия для учащихся 9-х и 11-х классов завершаются 25 мая. С 26 мая в учреждениях образования проводятся консультации по подготовке к выпускной кампании», — проинформировала начальник управления.