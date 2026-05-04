Концерт-конкурс проходил сегодня в Гомельском государственном колледже искусств им. Н.Ф. Соколовского. Будакошелевщину достойно представили выпускник Уваровичской ДШИ Денис Яцков (учитель Татьяна Дюбкачева), завоевавший диплом 3-й степени, и выпускник Буда-Кошелевской ДШИ Александр Терешков (учитель Лилия Чимбур), который был удостоен диплома за успешное выступление. Поздравляем ребят с достижением и желаем не свернуть в дальнейшем с пути профессионального инструментального исполнительства.

Подготовила Наталья Логунова

Фото из архива Буда-Кошелевской ДШИ