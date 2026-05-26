Продолжает работу мобильная группа райисполкома по оказанию практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда. Основные ее задачи при посещении организаций района – профилактика нарушений трудовой дисциплины, правил охраны труда и производственного травматизма.

Только за январь-апрель текущего года проведено 60 обследований, в ходе которых посещено 75 объектов. По итогам проверок организациям направлены рекомендации на устранение 426 нарушений требований законодательства. Среди них 153 нарушения правил охраны труда, 65 – пожарной безопасности, 80 – электробезопасности, а также 133 нарушения санитарных норм и правил.

Среди наиболее часто встречающихся нарушений – допуск прохода работников на территорию через транспортные ворота, допуск работников к выполнению обязанностей без средств индивидуальной защиты, отсутствие устройств фиксации ворот производственных помещений в открытом положении. Выявлены и случаи работы инструментом ударного действия с приваренными металлическими рукоятками.

Кроме того, в некоторых организациях продолжают использовать самодельные деревянные лестницы, сбитые гвоздями, у которых ступени не врезаны в тетивы. Аптечки отсутствуют либо имеют неполный перечень вложений как в структурных подразделениях, так и в транспортных средствах. При постановке техники на ремонт и хранение в ход идут обычные деревянные колодки, а снятые узлы и агрегаты не устанавливают на специальные устойчивые подставки.

Нередки и нарушения пожарной безопасности: здания и транспортные средства не всегда обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения либо эти средства находятся в неисправном состоянии. Полы в помещениях неровные, с выбоинами, на приемниках сточных вод отсутствуют крышки. Автотракторную технику ставят на хранение под воздушной линией 0,4 кВ, чем нарушается охранная зона. В компрессорных не закрыта защитным ограждением вращающаяся часть насосной станции, а площадки для сбора и хранения мусора либо не оборудованы должным образом, либо имеют разрушения твердого покрытия и ограждения.

В ходе обследований должностным лицам структурных подразделений еще раз разъяснили вопросы безопасности на производстве и необходимость строгого соблюдения требований законодательства об охране труда, пожарной безопасности, санитарных норм и правил. Рекомендации по устранению выявленных замечаний были направлены на предприятия.





Елизавета МАЛАЯ

Фото из архива управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома