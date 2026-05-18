Возбуждено 62 уголовных дела по фактам преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Установлены подозреваемые по 6 уголовным делам.

В результате преступных действий мошенников граждане лишились около 200 тысяч белорусских рублей.

При попытке «торговли на финансовых биржах» граждане потеряли более 59 тысяч белорусских рублей.

В ходе мониторинга оперативной обстановки и анализа поступивших обращений граждан, установлены факты новой мошеннической активности.

Через мессенджеры организована массовая рассылка уведомлений об имеющейся задолженности по линии Госавтоинспекции. Для придания легитимности преступники используют государственную символику ведомства.

Обращаем внимание, что МВД не использует мессенджеры для рассылки уведомлений и платежных ссылок. Проверить наличие штрафа по линии ГАИ граждане могут самостоятельно только тремя безопасными способами: через личный кабинет на официальном сайте МВД, в системе ЕРИП либо при личном обращении в любое подразделение ГАИ. Оплата штрафов принимается также исключительно через систему ЕРИП и официальные банковские приложения.

ПОМНИТЕ! Чтобы избежать мошенничества, важно быть осторожным при взаимодействии с незнакомыми людьми в глобальной компьютерной сети. Не отправляйте деньги незнакомцам, проверяйте информацию перед принятием решения.

