На заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели организацию летнего отдыха детей и меры по укреплению правопорядка в учреждениях образования.

Заседание провела заместитель председателя райисполкома, председатель комиссии Людмила Кураликова. В мероприятии приняли участие прокурор района Вячеслав Сталович, руководители служб – субъектов профилактики, учреждений образования, культуры, заместители руководителей по идеологической работе предприятий и организаций.

Первым вопросом повестки стала организация занятости несовершеннолетних и обеспечение их безопасности в летний период. Начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова доложила, что в здравницах республики планируется оздоровить 203 ребенка. На базе учреждений образования района в течение лета будут работать лагеря дневного пребывания, которые охватят 981 учащегося.

Особый акцент – на детях, находящихся в социально опасном положении, и тех, с кем проводится индивидуальная профилактическая работа. Как было отмечено на заседании, главная задача – максимально вовлечь эту категорию учащихся в летнюю занятость, чтобы каждый ребенок был в поле зрения взрослых.

Заведующий сектором культуры райисполкома Анна Матузко проинформировала, что на время летних каникул для несовершеннолетних продолжат работу кружки и любительские объединения. В библиотеках запланированы программы летнего чтения, интеллектуальные игры, экскурсии.

Как отметила начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович в прошлом году район стал лидером в области по временной занятости молодежи: было реализовано 29 проектов, трудоустроено 266 учащихся. В этом году уже реализовано 9 проектов. На заседании также прозвучало, что при трудоустройстве подростков важно не только охватить детей занятостью, но и научить их ответственному отношению к делу, подчеркнула Светлана Леонидовна: работа должна быть выполнена качественно. Если ребенок берется за дело, он должен понимать, что заработанные деньги напрямую зависят от его старания и добросовестности.

Заместитель директора по воспитательной работе аграрно-технического колледжа Алеся Смолякова обозначила, что план по занятости в прошлом году выполнен, в нынешнем снижать его не планируют. И задача педагогического коллектива – не только организовать занятость ребят во время учебы, но и проконтролировать их досуг на каникулах. С этой целью ведется постоянная работа с родителями и законными представителями, чтобы каждый учащийся был трудоустроен или находился под присмотром в летний период.

Второй вопрос повестки – работа по укреплению дисциплины и правопорядка в учреждениях образования. Надежда Романова, Алеся Смолякова и начальник ИДН Виктор Никитин подробно остановились на мерах по недопущению негативных межличностных отношений среди учащихся, профилактике противоправного поведения и своевременному реагированию на конфликтные ситуации. Особое внимание решено уделить профилактике буллинга, поскольку такие ситуации могут приводить не только к правонарушениям, но и к серьезным последствиям для детей.

Подводя итоги заседания, Людмила Кураликова акцентировала внимание на необходимости тесного взаимодействия всех субъектов профилактики: учреждений образования, культуры, социальной службы, органов внутренних дел, ведь только совместными усилиями можно создать безопасную и благоприятную среду для каждого ребенка, особенно в летний период, когда контроль со стороны школы ослабевает, а риск происшествий возрастает.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора