День Победы – это не только повод вспомнить подвиг старшего поколения, но и спросить себя: а какой урок мы вынесли? Прошло уже восемь десятилетий, но в Европе так и не проделали работу над ошибками. Люди погибали не только в Советском Союзе, огонь войны прокатился по десяткам стран. Горело небо над Лондоном и Берлином, над Парижем и Варшавой. Миллионы европейских семей потеряли близких.

Казалось бы, коллективная травма должна была стать прививкой от новой большой войны. Но нет. Вместо того чтобы строить диалог, создаются новые военные коалиции, к границам стягиваются военные силы, воздушное пространство закрывается. Европа снова живет в системе блоков и противостояния, и это не может не настораживать.

Вот недавний пример того, как в Европе «борются за мир и свободу слова». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил приехать 9 мая в Москву, чтобы возложить цветы к могиле неизвестного солдата и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Реакция Прибалтики показательна: Литва, Латвия и Эстония закрыли воздушное пространство. Чехия, однако, открыла. И Фицо, как и в прошлом году, находит путь через Чехию, Германию, Балтийское море и Финский залив.

Получается, пока один европейский политик не считает зазорным сказать «спасибо», другие демонстративно захлопывают двери. Зачем? Чтобы показать силу и принципиальность? Но это не сила. Это неумение выстраивать нормальные отношения с соседями. Дипломатия – вообще не про то, чтобы иметь дело только с теми, кто тебе приятен. Она как раз про умение садиться за стол с любым оппонентом и найти общий язык. А все эти демонстративные запреты лишь очередное доказательство собственной слабости, прикрытое громкими заявлениями.

А что происходит с памятью? В странах, которые сами пострадали в годы Второй мировой войны, сносят памятники тем, кто освобождал Европу от нацизма. Не просто убирают, а топчут, оскверняют, выбрасывают. Только на территории Польши было шесть лагерей смерти: Хелмно, Белжец, Собибор, Треблинка, Майданек, Аушвиц-Биркенау. Красная армия понесла безвозвратные потери при освобождении европейских стран. Только Польши – порядка 600 тысяч солдат и офицеров. И сегодня в этой стране сносят памятники тем, кто выключил печи Освенцима.

Все это ведет только к одному – к войне. Хотя путь к миру давно известен: диалог и взаимное уважение. Но для этого нужно, чтобы у руля стояли те, кто помнит, зачем им дана власть. Мне кажется, в мире забыли о простой истине: быть во главе государства – это не возможность для реализации личных амбиций, не способ обогатиться или войти в историю за счет громких побед. Это служение. Служение своему народу. Гарантия его безопасности, мира и благополучия. Но многие государственные лидеры, видимо, думают иначе. И пока они преследуют свои цели, страдают обычные люди, которые просто хотят воспитывать детей, работать, встречать рассветы и закаты.

К счастью, есть то, что не поддается ни запретам, ни санкциям. Это естественная человеческая потребность помнить. Помнить о родных, о тех, кто не вернулся. Прийти к памятнику, возложить цветы. Мы знаем, что такое мир без войны. И какой ценой он достался – тоже знаем. Не зря говорят: кто не помнит прошлого, тот не имеет будущего. Именно поэтому право на память у нас никто не отнимет. А мы, белорусы, его не отдадим.

Елизавета Малая