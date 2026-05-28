С участием представителей отраслей здравоохранения, культуры, образования, сельского и лесного хозяйства обсуждалась тема подачи заявок на целевую подготовку специалистов, рабочих, служащих, а также подбора и сопровождения наиболее мотивированных лиц для их целевого обучения. Участники совещания проинформировали о том, какая работа по данным направлениям проводится в структурных подразделениях, а также обсудили тему закрепления молодых специалистов на рабочих местах.

– Важно не только найти человека, желающего учиться по целевому направлению от организации, но и сделать все возможное, чтобы он остался трудиться после отработки: создать комфортные условия труда, закрепить опытных наставников, – подчеркнул Артем Гришай. – Обращаю внимание и на необходимость поиска таких людей среди местных уроженцев, из которых наиболее подготовленные и перспективные в последствии смогут занимать руководящие должности в различных отраслях.

В завершении совещания руководителям и представителям кадровых служб субъектов хозяйствования были даны поручения и определены сроки их исполнения.

