Как отметил Артем Сергеевич, 2025-2029 годы Указом Президента Республики Беларусь объявлены пятилеткой качества, поэтому работа всех отраслей экономики должна быть нацелена на конкретный результат, который в конечном итоге повышает качество жизни людей.

Буда-Кошелевский район по итогам 2025 года занял первое место по социально-экономическим показателям среди районов с численностью населения до 30 тысяч человек и был занесен на областную Доску почета. Причем лидирующие позиции в областном соревновании Будакошелевщина удерживает уже не первый год. Положительная динамика сохраняется в промышленном производстве, товарообороте и внешнеэкономической деятельности.

– По итогам первого квартала 2026 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по району превысила 2170 руб. В Гусевицкой школе этот показатель оказался выше средних значений. В экономику за прошлый год привлечено инвестиций на сумму порядка 170 млн. руб. и более 30 млн. руб. за первый квартал текущего года, – подчеркнул Артем Гришай.

Коллектив учреждения образования в свою очередь поделился и собственными успехами. Один из педагогов школы был претендентом на участие в областном этапе конкурса «Учитель года», а учащиеся показывают высокие результаты на областных олимпиадах по английскому языку и истории. Директор школы Диана Хлебоказова проинформировала о реализации проектов по благоустройству и трудовой занятости несовершеннолетних.

В ходе диалога особое внимание было уделено развитию инфраструктуры учебного заведения и благоустройству прилегающей территории. Артем Сергеевич порекомендовал активнее работать над созданием «точек притяжения»: музейной комнаты, туристического маршрута, которые могли бы заинтересовать гостей региона.

В завершение встречи заместитель председателя напомнил о возможности оперативного обращения граждан через чат-бот райисполкома, прямые телефонные линии и личные приемы граждан.

Елизавета Малая

Фото автора