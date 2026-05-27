В ходе беседы Артем Сергеевич остановился на выполнении основных социально-экономических показателей развития района за пять месяцев текущего года.

– Район динамично развивается. Среднемесячная заработная плата превысила 2170 рублей. Промышленными предприятиями отгружено продукции почти на 140 млн. руб, объем экспорта составил более 50 млн. долл. США. В экономику района за прошлый год привлечено инвестиций на сумму порядка 170 млн. руб. и более 30 млн. руб. за первый квартал текущего года. Положительные изменения наблюдаются в промышленности, розничной торговле и экспортных поставках. По итогам 2025 года район занял первое место в области среди районов с численностью до 30 тысяч человек, – констатировал заместитель председателя.

Говоря о сельском хозяйстве, заместитель председателя акцентировал, что в преддверии лета началась ответственная кормозаготовительная кампания. От своевременного и качественного проведения этих работ зависит не только продуктивность дойного стада, но и стабильная работа всей животноводческой отрасли в зимний период.

Отдельное внимание Артем Гришай уделил вопросам информационной безопасности, призвав граждан быть предельно внимательными в интернете. Он предостерег от подписки на экстремистские каналы и группы в мессенджерах и социальных сетях, через которые зачастую ведется пропаганда деструктивной идеологии. Также рассказал о киберпреступлениях: мошенники звонят от имени банков, правоохранительных органов, коммунальных служб и под различными предлогами пытаются получить доступ к счетам и личным данным граждан, подчеркнув, что лучшая защита – это бдительность и недоверие к незнакомцам.

В завершение встречи Артем Сергеевич напомнил, что в районе налажен диалог между руководством и гражданами. С волнующими вопросами жители могут обращаться в чат-бот райисполкома, на прямые телефонные линии, которые проводятся еженедельно, приходить на приемы, в том числе и выездные.

Елизавета Малая

Фото автора