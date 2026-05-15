Владимир Владимирович обозначил перспективы развития строительства в районе. Он отметил, что в нынешнем году планируется завершить строительство стадиона в райцентре, возвести 60-квартирный дом в Коммунаре, в 2027 году – дом в Широком (12 квартир, для работников СУП «Андреевка»). Масштабные работы будут проведены в городском поселке Уваровичи. Они направлены на благоустройство населенного пункта, территорий объектов социальной сферы, памятных и знаковых мест, замену водопроводных сетей, линий связи и т.д., а также на улучшение жилищных условий: в планах возведение 40-квартирного дома.

В ходе диалога заместитель председателя райисполкома рассказал о реализации гражданских инициатив и призвал аграриев принять активное участие в их создании.

Работников сельхозпредприятия интересовали вопросы ремонта дорог в населенных пунктах Высокая Грива, Рекорд, Морозовичи (по ул. Садовой), Папоротное (проезд к МТФ «Папоротное»). Было обращено внимание на неработающий уличный фонарь в райцентре у дома №33 по ул. Дрозда. Обозначенные проблемы взяты на контроль.

Евгений Коновалов

Фото автора