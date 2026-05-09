Исследовательская работа одиннадцатиклассницы Уваровичской школы Натальи Дребенковой признана лучшей в районном этапе областного конкурса «История семьи – история Победы», посвященном Году белорусской женщины. Вместе с научным руководителем, учителем начальных классов Кларой Климовой, на примере одной судьбы она смогла рассказать о вкладе женщин-медиков в общую Победу над фашизмом. С наиболее пронзительными и трогающими душу строками ее исследования мы знакомим вас, уважаемые читатели.





У меня могли бы быть такие правнуки



«Подбирая материалы для новой экскурсии в школьной музейной комнате, я искала истории о судьбах наших односельчанок, чья молодость была опалена пламенем тех военных лет. В год, объявленный Годом белорусской женщины, хочется рассказывать именно о них: девушках, которые в свои юные годы пережили ужасное время военного лихолетья. Раскрыв одну из папок, увидела две фотографии: с одной на меня смотрела хрупкая светловолосая девушка в медицинском халате, а с другой – седовласая пожилая женщина, в чертах которой только улыбка позволяла увидеть сходство с той юной девушкой. Мой взгляд еще на мгновение задержался на втором фото, и я поняла, что знаю эту женщину, которая по возрасту могла быть моей прабабушкой… Десять лет назад мы, учащиеся первого класса, вместе со своим учителем поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Приняв с благодарностью наши поздравления и цветы, эта женщина, печально улыбнувшись, заметила: «А у меня могли бы быть такие правнуки». И мы абсолютно искренне тогда сказали, что хотели бы быть ее правнуками и гордиться этим. И вот сегодня, изучив материалы той архивной папки, я хочу исполнить свой моральный долг и рассказать историю Великой Победы через судьбу моей названной прабабушки Веры Спиридоновны Дедиковой, той юной девушки с фотографии, у которой война отобрала возможность стать счастливой женщиной. Она могла влюбиться, выйти замуж, родить детей, но, видимо, человек, который мог бы стать ее судьбой, оказался одним из миллионов наших парней, отдавших свои жизни ради мира на Земле, ради нас – их правнуков», – пишет автор.

В вагонах, пропитанных кровью и горем…



Аромат цветущей акации стремительно врывался в вагоны санитарного поезда, пропахшего болью, кровью, страданиями. Он навсегда остался в памяти медицинской сестры Веры Дедиковой – белорусской девушки, встретившей счастливый майский день на румынской земле. Это было весной 1945 года. Но до этого радостного момента были сотни других дней, наполненных страхом, ужасом, тяжелым трудом и потерями.

Военные годы медсестры в санитарном поезде



После окончания медучилища (трехгодичной фельдшерско-акушерской школы г. Гомеля) в 1940 году уроженка деревни Руденец была направлена в Лоевский район. Казалось, впереди интересная работа, любовь, счастье… вся жизнь. Мирное врачевание в деревне Липняки продолжалось меньше года. Уже в июне 1941-го Вере Дедиковой пришла повестка: срочно явиться в военкомат. Вместе с мужчинами, призванными на фронт, девятнадцатилетняя девушка отправилась сначала в г. Лоев, затем на пароме – в Гомель. Она была оформлена в военно-санитарный поезд №1070. Такие поезда предназначались для эвакуации раненых и больных с линии фронта в госпитали. В составе поезда были специально оборудованные вагоны для тяжелораненых, перевязочные, кухня, склад, помещения для персонала. Полки для больных сооружали из пружин и носилок в два яруса. Один вагон мог вместить до пятидесяти солдат. Нередко под перевозку раненых приспосабливали и обычные товарные вагоны.

Свое первое военное дежурство Вера Спиридоновна помнила в малейших деталях: «Нас собрали на платформе на Моховом переезде в Гомеле. Было уже темно. После того как нам зачитали приказ, началось формирование поезда. В его составе, помимо вагонов для раненых, были перевязочный вагон, вагон-кухня, вагон для хранения чистого белья. Нам выдали посуду, одеяла для больных и заготовки для матрацев, которые позже мы самостоятельно набивали соломой, сеном, травой».

Первых раненых медсестра Дедикова принимала на украинской станции Шепетовка. После тяжелого боя солдаты были измучены, изранены, их гимнастерки покрыты землей. В жаркие дни медработникам помогали местные жители.

Особенно тяжелой была работа в первые военные месяцы. Санитарные поезда нередко подвергались обстрелам. Несмотря на красные кресты, враг не соблюдал международные правила. Во время одной из бомбежек состав был остановлен. Раненых необходимо было доставить в госпиталь, но на пути был разрушен мост. Пришлось ждать восстановления, а каждая минута могла стоить жизни. «…Это была маленькая станция. Санитарный поезд должен был сделать вынужденную остановку. Ближе к вечеру предупредили о возможной бомбежке. Позже на станцию прибыли два поезда: один с боеприпасами, другой санитарный с ранеными. Вражеский самолет стал преследовать санитарный состав. Когда все стихло, перед глазами предстала страшная картина: некоторые солдаты были ранены повторно, многие погибли. На место прибыла ремонтная бригада, которая помогала пострадавшему составу», – вспоминала военная медсестра.

За годы войны Вера Дедикова объехала практически весь Советский Союз: Брянск, Киев, Мичуринск, Орел, Сталинград, Тамбов, Одессу, Ивано-Франковск и многие другие города. Везде она видела разрушенные дома, страх и страдания людей, бесконечный поток раненых. Работа была очень тяжелой и физически, и морально. Раненых привозили с ожогами, осколочными ранениями, гангреной. График «сутки через сутки» существовал только на бумаге, на деле удавалось лишь немного отдохнуть между дежурствами. Особенно тяжелыми были переезды, когда приходилось все делать вручную: грузить, перевозить, выгружать раненых. Многих из них постоянно нужно было переворачивать, иногда вдвоем с трудом справлялись. Тяжело было видеть молодых бойцов, ставших инвалидами. Через руки Веры Спиридоновны прошли тысячи солдат, для которых этот поезд стал дорогой к жизни. «Да, нас могли убить в любой момент, но судьба хранила. Страшно? Конечно. Но страх приходилось отгонять – некогда было поддаваться эмоциям», – делилась военный медик.

Вера Дедикова награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, орденом Отечественной войны II степени, знаком «Ветеран войны», юбилейными медалями.

После войны



В мирное время судьбы ее подруг сложились по-разному, но Вера Спиридоновна осталась верна профессии медика. Вернулась в Уваровичи и всю жизнь работала с полной отдачей, помогая больным и делясь опытом с молодыми медсестрами. Ее многолетний труд был отмечен медалью «Ветеран труда». Несмотря на все пережитые испытания, она сохранила доброту и человечность. В последние годы жизни рядом с ней были люди, которые заботились о ней и считали ее родным человеком. Память медсестры до последних дней хранила военные события и тот особенный запах цветущей акации, с которым пришла долгожданная Победа.

Символичная дата



Родилась Вера Дедикова 12 мая и умерла в день своего 98-летия. 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры – дата, установленная в честь дня рождения Флоренс Найтингейл.

«Для меня это совпадение глубоко символично. Человек, чья жизнь полностью была посвящена служению больным и раненым, родился и умер в день, который весь мир посвящает медицинским сестрам. И когда я думаю об этом, мне кажется, что ее судьба была определена с самого начала», – размышляет старшеклассница.

Подвиг – не всегда атака с оружием в руках



«Работая над исследованием, я поняла главное: подвиг – это не всегда атака с оружием в руках. Подвиг – это ежедневно снимать приросшие бинты, переворачивать тяжелораненых, хоронить погибших и все равно продолжать трудиться. Прошло много лет после грозных военных событий, и наш долг – сохранить имена тех, кто, не щадя здоровья и жизни, спасал раненых на передовой. Я, как представитель молодого поколения, не знаю войны, но понимаю, что имя каждого ветерана – это уникальная страница в истории человечества. Пусть наша память хранит подвиги этих замечательных женщин, чтобы будущие поколения знали, кому они обязаны своим счастьем и свободой. И когда мне будет трудно, я обязательно вспомню девятнадцатилетнюю девушку в мужской гимнастерке и сапогах сорок третьего размера, которая не позволила страху победить себя», – уверена юная патриотка Наталья Дребенкова.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива музейной комнаты