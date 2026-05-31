Запрет на лов сома обыкновенного вводится по всей Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

С 19 мая по 19 июня в рыболовных угодьях Гомельской и Брестской областей уже действует такое решение. В других областях страны запрет начинает действовать с 31 мая и продлится по 1 июля.

«Как же действовать рыбаку, если сом все-таки попался на крючок? В случае добычи (вылова) сома рыба должна с наименьшими повреждениями независимо от ее состояния незамедлительно возвращаться в естественную среду обитания (непосредственно в месте ее вылова), то есть должна быть выпущена обратно в воду», — пояснили специалисты.

Незаконная добыча одной особи сома во время запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин.

Вместе с тем 18 мая в Брестской и Гомельской областях закончилось действие общего запрета на лов всех видов рыбы. С 19 мая в этих регионах можно рыбачить с лодки, с заходом в воду, использовать одновременно несколько снастей, заниматься троллингом и подводной охотой.