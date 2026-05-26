В районе началась заготовка кормов. Перед аграриями поставлена серьезная задача: получить сенажа, силоса и сена в общей сложности 268 тысяч 628 тонн.

Одной из первых на поля отправилась кормоуборочная техника СУП «Андреевка». Люцерну на сенаж в хозяйстве начали скашивать в конце минувшей недели, а вчера, провяленную до необходимого уровня влажности, ее уже убирали пресс-подборщиками. В поле у агрогородка Широкое работали два кормоуборочных комбайна FS80 PRO, а зеленую массу отвозили четыре грузовика.

В числе занятых на заготовке – тракторист-машинист Михаил Кужанов. Работает он на недавно сошедшей с конвейера технике.

– Любой комбайн нуждается в уходе, в том числе и новый. Чтобы он прослужил долго, каждое утро проверяю подкапотное пространство, очищаю детали и узлы от растительных остатков и пыли. Если этого не делать, может произойти возгорание, – делится аграрий. – Вечером необходимо убрать с агрегатов грязь и налипшую зеленую массу, проверить надежность креплений после значительных вибрационных нагрузок.

Михаил Николаевич знает, о чем говорит. В этом году будет 20 лет, как пришел в СУП «Андреевка». Из них уроженец Рогини лишь 5 лет отработал водителем, а практически все остальное время занят на кормозаготовке.

В копилке механизатора есть Почетная грамота районного Совета депутатов. Как признается, очень рад был ее получить. Но еще больше радовались супруга и трое детей. К слову, старшая дочь Дарья в этом году оканчивает школу, а Алексей и Тимофей продолжат с сентября грызть гранит наук. Парни интересуются техникой. Не исключено, что в будущем могут пойти по стопам отца.

Подобранную люцерну отвозят на МТК «Андреевка» в силосно-сенажную траншею, где на ее трамбовке работают два Дмитрия – Бовсун и Балобан. Первый из них уплотняет массу с помощью фронтального погрузчика «Амкодор». Дмитрий Анатольевич старается делать это равномерно. Если плохо ее утрамбовать, то внутри останется кислород и масса начнет портиться. В итоге животные недополучат так необходимые им в зимне-стойловый период белок и другие микроэлементы, что отрицательно скажется на производстве молока.

Сам механизатор из Гомеля. По окончании местного аграрно-технического колледжа какое-то время работал в областном центре, но жизненные обстоятельства сложились таким образом, что уже третий год трудится в СУП «Андреевка».

– Все, что ни делается, – к лучшему. Меня хорошо тут приняли. Не возникло проблем и в освоении «Амкодора»: помогли полученные во время учебы знания, – рассказывает Дмитрий Бовсун. – Что касается заготовки кормов, эта тема знакома с детства. Родители много лет отработали в сельском хозяйстве и нередко рассказывали, насколько важен для аграриев данный период.

Синхронно с «Амкодором» по зеленой массе движется туда-обратно и тяжеловес «Беларус 3522», которым управляет Дмитрий Балобан. Благодаря широким спаренным задним колесам трактор эффективно давит на зеленую массу, максимально вытесняя из нее воздух. По словам механизатора, скорее всего он будет заниматься трамбовкой до конца кормозаготовительного сезона.

– Работа для меня привычная, не первый год ее выполняю, так что никаких сложностей нет, – отмечает тракторист-машинист. – Как и в процессе внесения органики, которым занимаюсь с осени до весны. Для меня нет секретов и в сельскохозяйственной технике. Дело в том, что в СУП «Андреевка» тружусь последние шесть лет, а до этого два года был в аграрно-техническом колледже мастером по вождению. Крутил баранку в свое время и мой отец. Мы часто ездили вместе, и по дороге он рассказывал о предназначении каждой детали.

А сейчас механизатор и сам уже рассказывает о начинке тракторов двоим сыновьям. Им эта тема интересна. И кто знает, возможно, лет через десять в СУП «Андреевка» появится династия Балобан.

Евгений Коновалов

Фото автора