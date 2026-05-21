Как резко похолодает в стране после рекордного майского зноя, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





«Заручившись поддержкой теплых и влажных воздушных масс, май на этой неделе преподнес жителям страны целый букет летних явлений в виде сильной жары, гроз, ливней, града и шквалов. Так, по востоку страны воздух прогревался до 30-31 градуса, на большей части территории прошли грозовые дожди, местами отмечался град диаметром до 10 мм и усиливался ветер с порывами 15-21 м/с. Однако с завтрашнего дня ситуация начнет меняться. Мы пропустим холодный участок атмосферного фронта, вслед за которым начнет поступать более свежая воздушная масса с Балтийского моря. Температурный фон начнет понижаться и постепенно вернется в климатическое русло. В результате дневные максимумы на следующей неделе станут колебаться от плюс 13 до плюс 25 градусов. 22-23 мая с ростом атмосферного давления количество и интенсивность осадков уменьшится. Однако передышка будет недолгой, и уже с 24 мая на нашу территорию начнут смещаться очередные фронтальные разделы, которые принесут новые порции осадков в большинство районов страны. Вместе с тем при развитии конвективной облачности местами не исключены грозы, сильный порывистый ветер», — рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 22 мая, во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 9 градусов по западу до плюс 16 градусов по востоку, днем будет 17-23 градуса тепла, в юго-восточных районах — плюс 24-29 градусов.

В субботу, 23 мая, будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 5 градусов по западу до плюс 13 градусов по юго-востоку, днем будет 18-24 градуса выше нуля.

В воскресенье, 24 мая, ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, при грозах прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — 6-13 градусов тепла, днем будет 20-27 градусов выше нуля.

В понедельник, 25 мая, будет преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла, днем будет 18-24 градуса выше нуля.

Во вторник, 26 мая, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — 6-13 градусов тепла, днем будет 15-22 градуса выше нуля, по юго-западу — до плюс 25 градусов.

В среду, 27 мая, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов тепла, днем будет 13-19 градусов выше нуля, по юго-западу — до плюс 22 градусов.

