От работы сотрудников СМИ зависит, будет ли мирное небо над головами детей, отметил министр информации Дмитрий Жук во время торжественной церемонии награждения работников СМИ, посвященной Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи, передает корреспондент БЕЛТА.



«Сегодня от нашей с вами работы в прямом смысле зависит, будет ли мирное небо над головами у наших детей, у нас с вами», — сказал Дмитрий Жук.

Министр информации рассказал, что сегодня утром прочитал поздравление главы государства Александра Лукашенко работникам и ветеранам печати с профессиональным праздником и обратил внимание на указанные в нем слова о том, что богатейшая история белорусского печатного слова началась 500 лет назад с уникальной Библии Франциска Скорины.

«Причем это слово наше с вами — веское, искреннее, аргументированное», — подчеркнул Дмитрий Жук.

Всем работникам СМИ он пожелал соответствовать требованиям, которые предъявляет глава государства, и выполнить поставленные задачи.

В ходе торжественной церемонии вручены благодарности и почетные грамоты Министерства информации.

За многолетний добросовестный труд в сфере средств массовой информации, образцовое исполнение служебных обязанностей благодарность министра информации объявлена заместителю главного редактора — редактору отдела политической информации и аналитики БЕЛТА Светлане Василевской.

Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики вручена редактору отдела переводов (на английский язык) Центра внешних коммуникаций БЕЛТА Наталье Ковалевской.