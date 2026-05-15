В цифровой среде за умы молодых белорусов идет борьба и проиграть ее недопустимо, заявил министр информации Дмитрий Жук во время пленарного заседания VI Форума медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня: смыслы или «белый шум», который проходит в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр обратил внимание на два момента, которые отражены в приветствии главы государства участникам медиафорума.

«То, что мы имеем, — это наши традиции — добрые, хорошие. И наши традиционные СМИ. Здесь мы действительно доминируем. И это мы не имеем права отдать никому. Это наше и должно оставаться только нашим», — сказал Дмитрий Жук.

Второй момент, на котором он акцентировал внимание, — новые технологии, обратив внимание на огромнейшую конкуренцию. «Вот это основной и главный вектор нашего с вами развития. Именно там, в цифровой среде, идет сегодня борьба за умы молодых белорусов, и проиграть ее мы тоже не имеем права. Такая задача перед нами поставлена главой государства», — подчеркнул Дмитрий Жук.

Министр отметил, что Форум медийного сообщества Беларуси — это замечательная площадка, но отнюдь не праздничное и туристическое мероприятие. «Наша задача — сделать нашу работу более емкой и эффективной», — сказал он.