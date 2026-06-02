2 июня в 23.33 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственных построек в д. Потаповка по ул. 1-й Залинейной. В результате происшествия уничтожены кровля и имущество двух хозстроений, повреждено потолочное перекрытие, пострадала и стена жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС напоминает: на приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, НО только при соблюдении следующих условий:

— использовать специальные приспособления для приготовления пищи, обеспечить непрерывный контроль за процессом горения и тления;

— места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения;

— процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы;

— по окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.

— использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением специально предназначенных для розжига) не допускается.

Обязательно в доме установите автономный пожарный извещатель: он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС